В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Никитой Бухалкиным

— Парень с непростой судьбой погиб как герой. Он принял решение встать на защиту Родины, чтобы близкие жили под мирным небом. Он пал смертью храбрых, отстаивая интересы родной страны. Патриот. Память о нём всегда будет жить в наших сердцах, — говорится на официальной странице образовательного учреждения.