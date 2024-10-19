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В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Никитой Бухалкиным

В Камышинском районе Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 20-летним Никитой Бухалкиным.

Как сообщает V102.RU, о гибели молодого человека сообщили на официальной странице в соцсетях школы № 31, где обучался молодой человек.

Известно, что на момент гибели Никите Бухалкину было всего 20 лет. Воспитывался юноша в опекаемой семье. По воспоминанию учителей, Никита был активным, общительным и доброжелательным в школе.

— Парень с непростой судьбой погиб как герой. Он принял решение встать на защиту Родины, чтобы близкие жили под мирным небом. Он пал смертью храбрых, отстаивая интересы родной страны. Патриот. Память о нём всегда будет жить в наших сердцах, — говорится на официальной странице образовательного учреждения.