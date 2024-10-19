В Свердловскую область вернут солдата, которого пытали ВСУ

В Белоруссию из украинского плена 19 октября вернулись 95 российских бойцов, среди которых четверо жителей Свердловской области. О результатах обмена военнопленными рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
По ее словам, заявки на троих уральцев лично подал командир их бригады. За еще одного солдата попросили его родные, которые узнали о пленении бойца жутким образом.
— Четвертый, слава Богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный. Мы всем коллективом переживали за него, — пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Все возвращенные — из курских боев.
На данный момент бойцы находятся в Белоруссии. Они уже связались с родными. Вскоре солдат, вернувшихся из плена, отправят в санаторий Министерства обороны России. Татьяна Мерзлякова отметила, что опыт опознания и возвращения плененных солдат по пыточным роликам не так распространен.
— Благодарны Российской армии, посредникам из ОАЭ, ну и конечно Татьяне Николаевне Москальковой. Будем ждать и верить, — добавила свердловский омбудсмен.