В Свердловскую область вернут солдата, которого пытали ВСУ

— Четвертый, слава Богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный. Мы всем коллективом переживали за него, — пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Все возвращенные — из курских боев.