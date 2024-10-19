В Сумской и Черниговской областях сообщили о поврежденной инфраструктуре

Ряд населенных пунктов Шосткинского района, расположенного на границе с Черниговской областью, оказались обесточены.
Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус также сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. В результате удара вспыхнул пожар, который вскоре потушили, добавил он.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях света в некоторых районах Сумской и Черниговской областей из-за повреждений оборудования.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.