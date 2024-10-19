Группировка «Запад» за сутки отразила три контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника», — заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США. «Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — добавили в ведомстве.