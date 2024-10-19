«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.
Подразделения «Севера» нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки «Север» в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.