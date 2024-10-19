Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

Помимо этого, группировка войск «Юг» нанесла поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника и уничтожить полевой склад боеприпасов.