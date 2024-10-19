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Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В результате успешных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Помимо этого, группировка войск «Юг» нанесла поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника и уничтожить полевой склад боеприпасов.

Потери противника составили:

  • до 830 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».