Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

«В результате успешных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Помимо этого, группировка войск «Юг» нанесла поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника и уничтожить полевой склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 830 военнослужащих;
- два автомобиля;
- две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».