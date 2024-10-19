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Группировка «Центр» нанесла поражение шести бригадам противника

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группировка войск «Центр» нанесла поражение шести бригадам противника, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 460 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное Донецкой Народной Республики. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, два автомобиля, а также 122-мм реактивную систему залпового огня «Град», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушку «Рапира». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов противника.