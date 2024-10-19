Группировка «Центр» нанесла поражение шести бригадам противника

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, два автомобиля, а также 122-мм реактивную систему залпового огня «Град», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушку «Рапира». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов противника.