Силы ПВО РФ за сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS

В Минобороны РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 824 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 735 танков и других боевых бронированных машин, 1 477 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 372 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 407 единиц специальной военной автомобильной техники.