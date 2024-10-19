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Силы ПВО РФ за сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 824 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 735 танков и других боевых бронированных машин, 1 477 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 372 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 407 единиц специальной военной автомобильной техники.