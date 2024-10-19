В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек

«В результате обстрела со стороны украинских террористов в Алешках произошла очередная трагедия — погиб 68-летний местный житель. Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет. В Малой Лепетихе в голову и ногу ранен 64-летний мужчина» , — написал Сальдо.