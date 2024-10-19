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В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Пенсионер погиб в Алешках, еще два человека ранены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела со стороны украинских террористов в Алешках произошла очередная трагедия — погиб 68-летний местный житель. Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет. В Малой Лепетихе в голову и ногу ранен 64-летний мужчина» , — написал Сальдо.

В Днепрянах разрушены четыре частных жилых дома. ВСУ также обстреляли Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, выпустив за сутки в общей сложности 45 боеприпасов, сообщил он.