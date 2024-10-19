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ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Девятнадцатого октября в период с 09.40 до 12.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сводке министерства.