«Девятнадцатого октября в период с 09.40 до 12.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сводке министерства.
ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.