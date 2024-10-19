ВСУ потеряли 24,7 тыс. военных с начала боевых действий на курском направлении

В Минобороны РФ отметили, что также противник потерял 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.