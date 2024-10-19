ВСУ потеряли 24,7 тыс. военных с начала боевых действий на курском направлении

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 24 740 военнослужащих, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин, 654 автомобиля, 204 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что также противник потерял 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.