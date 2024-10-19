ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в районе населенного пункта Леонидово», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения «Севера» продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Колмакова, Кругленького, Нижнего Клина, Никольского, Нового Пути, Ольговки, Плёхово, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.