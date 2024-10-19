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ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Север» за сутки отразили контратаку украинских войск в районе Леонидово на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в районе населенного пункта Леонидово», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Кроме того, подразделения «Севера» продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Колмакова, Кругленького, Нижнего Клина, Никольского, Нового Пути, Ольговки, Плёхово, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.