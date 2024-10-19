Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области

«Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в ведомстве.
Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — сообщили в Минобороны.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.