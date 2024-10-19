Губернатор Воронежской области: вернувшиеся из плена бойцы в порядке

Об этом 19 октября сообщил губернатор Воронежской области.
На текущий момент два человека находятся в Белоруссии.
— Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Ребята получили возможность связаться с родными, — пояснил глава региона Александр Гусев.
Молодые ребята ждут, когда вернутся на родину в Россию. В Воронежской области созданы все условия для лечения и реабилитации бойцов.
— Пока что наши ребята будут находится в медучреждениях оборонного ведомства, но мы в любой момент готовы включиться в оказание им помощи, — уточнил губернатор.