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Губернатор Воронежской области: вернувшиеся из плена бойцы в порядке

Из украинского плена вернулись живыми двое воронежских парней.

Об этом 19 октября сообщил губернатор Воронежской области.

На текущий момент два человека находятся в Белоруссии.

— Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Ребята получили возможность связаться с родными, — пояснил глава региона Александр Гусев.

Молодые ребята ждут, когда вернутся на родину в Россию. В Воронежской области созданы все условия для лечения и реабилитации бойцов.

— Пока что наши ребята будут находится в медучреждениях оборонного ведомства, но мы в любой момент готовы включиться в оказание им помощи, — уточнил губернатор.