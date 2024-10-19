Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в аэропорту

На кадрах видно, как встречают выходящих из самолета освобожденных россиян, после чего те проходят в автобус.
Обмен провели на границе Украины и Белоруссии. На белорусской территории российским бойцам оказали психологическую и медицинскую помощь, а после отправили самолетом в Подмосковье.
Накануне, 18 октября, Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95. По сообщению Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Ранее, 14 сентября, Минобороны сообщило, что в результате переговоров из украинского плена освобождены 103 российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Посредником в рамках гуманитарного обмена выступили ОАЭ. В тот же день было опубликовано видео с освобожденными пленными, которые делились эмоциями от возвращения домой.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.