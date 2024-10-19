Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в аэропорту

Ранее, 14 сентября, Минобороны сообщило, что в результате переговоров из украинского плена освобождены 103 российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Посредником в рамках гуманитарного обмена выступили ОАЭ. В тот же день было опубликовано видео с освобожденными пленными, которые делились эмоциями от возвращения домой.