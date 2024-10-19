В Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников

«Запорожье, прилет по месту расположения ВСУ и иностранных наемников. На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники. Велась подготовка и распределение по подразделениям для ведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Там же рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв был с детонацией», — сказал собеседник агентства.