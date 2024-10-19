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В Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Источник: © РИА Новости

«Запорожье, прилет по месту расположения ВСУ и иностранных наемников. На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники. Велась подготовка и распределение по подразделениям для ведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Там же рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв был с детонацией», — сказал собеседник агентства.

Лебедев уточнил, что, по предварительным данным, при ударе более 20 боевиков погибли и свыше 60 получили ранения.

Сегодня вечером украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье.

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% области, украинские войска контролируют бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.