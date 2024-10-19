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В Одессе прогремел взрыв

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщило местное издание «Думская».

Источник: РИА "Новости"

«Взрыв в Одессе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.00 мск, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.