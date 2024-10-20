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Рогов: в Бердянске на юге Запорожской области прогремел громкий взрыв

Предварительно, в городе сработала система ПВО России по вражескому БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В городе Бердянске, расположенном на юге Запорожской области, произошел громкий взрыв, который, предположительно, был вызван работой российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале Рогов отметил, что взрыв был слышен в отдельных районах города, являющегося важным морским портом Запорожской области.

По предварительным данным, система ПВО России сработала против вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), подробности сейчас уточняются.

Ранее один беспилотник Вооруженных сил Украины был ликвидирован над территорией Брянской области.