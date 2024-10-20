В районе вокзала в Кривом Роге произошел взрыв, который, предположительно, был нанесен на закрытой охраняемой территории, находящейся под контролем украинских Вооруженных сил.
Об этом сообщил РИА Новости Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления.
По его информации, удар, вероятно, был нанесен по участку между бомбоубежищем и гаражным кооперативом, который охраняет ВСУ.
Ранее в городе Бердянске, расположенном на юге Запорожской области, произошел громкий взрыв, который, предположительно, был вызван работой российской системы противовоздушной обороны.