Бойцы ВС России два месяца выходили из окружения в Курской области

«Мы услышали звуки вражеской техники. Мы поняли, что она подходит к границе. Тогда старшина дал команду “к бою”, рассредоточиться по своим позициям. Целый день мы сидели и ждали, слышали вражескую технику. Готовились, что сейчас начнут атаку вражеские солдаты», — рассказал он.
Спустя какое-то время подразделению Андреева сообщили, что силы ВСУ прорвались через соседний взвод.
«На следующий день старшина нас собрал и сказал, что надо выходить из окружения», — рассказал боец.
Через несколько дней военнослужащие решили разбиться на малые группы и выходить через леса и поля в сторону позиций российской армии. Андреев вместе с сержантом и еще тремя сослуживцами начали свой опасный путь, находясь уже в глубоком тылу противника.
«Дошли до речки, переплыли с бронежилетами и автоматами. Один из наших утопил телефон в речке… Отдохнули несколько часов и начали продвижение дальше», — рассказал Андреев.
Периодически военные оказывались настолько близко к боевикам ВСУ, что могли разобрать то, что они говорят. Больше двух месяцев военнослужащие укрывались в лесах и деревнях. Мирные жители, оказавшиеся на территории, занятой противником, помогали российским солдатам, приносили воду и еду, сообщали о расположении украинских военных.
«Мы наткнулись на местного дядю Сашу. Узнали, что вообще происходит. Он говорит, что украинцы лазили по деревне, но на его улице, где он живет, — относительно спокойно, они особо не ходят. Он говорит, что если хотите, я могу вас приютить. Можете поселиться у меня дома», — вспоминает Андреев.
Вывести из окружения российских военных смогли после стремительного продвижения группировки «Север». Военнослужащим была оказана вся необходимая помощь на месте, а затем их эвакуировали в тыл.
Российские силы продолжают разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки «Север» в последние дни ведут наступление и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Свердликово, Малой Локни, Нового Пути и Плехово.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.