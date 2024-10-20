Бойцы ВС России два месяца выходили из окружения в Курской области

«Мы наткнулись на местного дядю Сашу. Узнали, что вообще происходит. Он говорит, что украинцы лазили по деревне, но на его улице, где он живет, — относительно спокойно, они особо не ходят. Он говорит, что если хотите, я могу вас приютить. Можете поселиться у меня дома», — вспоминает Андреев.