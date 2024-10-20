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Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 октября отражали атаку в Подмосковье. В Раменском городском округе сбит беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал господин Собянин в Telegram.

Средства ПВО также работали в Брянской, Липецкой и Орловской областях. Над Брянской областью с восьми вечера сбиты четыре беспилотника. По словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет. Над Орловской областью сбиты 11 БПЛА. В Липецке обломки беспилотника упали на проезжую часть, жертв и разрушений нет. Вечером 19 октября под обстрел попал поселок Октябрьский Белгородской области. Пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Повреждены 20 частных домов и 14 автомобилей.

Собянин Сергей