Военные ВС РФ два месяца выходили из окружения в Курской области

В августе после вторжения украинской армии в Курскую область военнослужащие Вооруженных сил РФ оказались в окружении и смогли выбраться оттуда только через два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного Максима Андреева.
Он отметил, что в начале нападения на российский регион военные рассредоточились по позициям и ждали ВСУ «целый день», но долгое время ничего не происходило. После этого стало известно, что украинские войска прорвались через соседний взвод, а старшина заявил, что нужно выйти из окружения.
На протяжении двух месяцев военные ВС России укрывались в лесах, а мирные жители, которые оказались на занятой ВСУ территории, помогали им едой и водой, а иногда рассказывали о позициях ВСУ. Полностью выйти из окружения им удалось только через два месяца, когда началось российское контрнаступление.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал карту, на которой показано окружение группировки Вооруженных сил Украины в Курской области.
До этого в Министерстве обороны России сообщали, что в приграничье Курской области морские пехотинцы из российской группировки «Север» захватили опорный пункт украинской армии.