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Военные ВС РФ два месяца выходили из окружения в Курской области

На протяжении двух месяцев российские военные укрывались в лесах.

Источник: Аргументы и факты

В августе после вторжения украинской армии в Курскую область военнослужащие Вооруженных сил РФ оказались в окружении и смогли выбраться оттуда только через два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного Максима Андреева.

Он отметил, что в начале нападения на российский регион военные рассредоточились по позициям и ждали ВСУ «целый день», но долгое время ничего не происходило. После этого стало известно, что украинские войска прорвались через соседний взвод, а старшина заявил, что нужно выйти из окружения.

На протяжении двух месяцев военные ВС России укрывались в лесах, а мирные жители, которые оказались на занятой ВСУ территории, помогали им едой и водой, а иногда рассказывали о позициях ВСУ. Полностью выйти из окружения им удалось только через два месяца, когда началось российское контрнаступление.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал карту, на которой показано окружение группировки Вооруженных сил Украины в Курской области.

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что в приграничье Курской области морские пехотинцы из российской группировки «Север» захватили опорный пункт украинской армии.