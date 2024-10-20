Военные ВС РФ два месяца выходили из окружения в Курской области

Он отметил, что в начале нападения на российский регион военные рассредоточились по позициям и ждали ВСУ «целый день», но долгое время ничего не происходило. После этого стало известно, что украинские войска прорвались через соседний взвод, а старшина заявил, что нужно выйти из окружения.