Одиннадцать беспилотников уничтожены над Орловской областью

По словам губернатора, атака была отражена без пострадавших и разрушений. На месте происшествий работают экстренные службы.
«Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу», — написал Клычков.
Ранее, в ночь на 19 октября российские средства ПВО сбили и перехватили 16 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.
До этого семь украинских беспилотников уничтожили над Орловской областью. Благодаря расчетам ПВО обошлось без пострадавших и повреждений на территории региона.