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Одиннадцать беспилотников уничтожены над Орловской областью

Одиннадцать беспилотников были сбиты над Орловской областью с вечера 19 октября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам губернатора, атака была отражена без пострадавших и разрушений. На месте происшествий работают экстренные службы.

«Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу», — написал Клычков.

Ранее, в ночь на 19 октября российские средства ПВО сбили и перехватили 16 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.

До этого семь украинских беспилотников уничтожили над Орловской областью. Благодаря расчетам ПВО обошлось без пострадавших и повреждений на территории региона.