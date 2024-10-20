Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях налеты БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона воздержаться от общения с анонимными пользователями в соцсетях и мессенджерах, которые пытаются обсуждать налёты дронов.
Как он пояснил, целью подобных провокаций может быть корректировка атак беспилотников.
Артамонов обратил внимание на то, что в комментариях к сообщениям стали появляться запросы с анонимных аккаунтов о ситуации в Липецке, последствиях падения обломков и просьбы прислать фото или видео. Он настоятельно рекомендовал не вступать в диалог с подобными пользователями.
Ранее Артамонов заявил, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотники в небе над Липецкой и Липецким муниципальным округом.
Обломки беспилотника упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты дрона обезвреживают.