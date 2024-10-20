Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях налеты БПЛА

Артамонов обратил внимание на то, что в комментариях к сообщениям стали появляться запросы с анонимных аккаунтов о ситуации в Липецке, последствиях падения обломков и просьбы прислать фото или видео. Он настоятельно рекомендовал не вступать в диалог с подобными пользователями.