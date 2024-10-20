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В Липецке и двух муниципальных округах отменили режим угрозы атаки дронов

На всей территории региона сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Липецка и еще в двух муниципальных округах отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его информации, речь идет о Липецком и Становлянском муниципальных округах.

При этом на всей территории региона сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».

Ранее Артамонов призвал жителей региона воздержаться от общения с анонимными пользователями в социальных сетях и мессенджерах, которые пытаются обсуждать атаки дронов.

До этого губернатор Липецкой области сообщал, что обломки беспилотника упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника. Артамонов у себя в Telegram-канале писал, что украинские дроны были уничтожены в небе над Липецкой и Липецким муниципальным округом.