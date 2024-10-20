В Харькове раздались взрывы, сообщают украинские СМИ

«Взрыв в Харькове», — говорится в Telegram-канале этого СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Винницкой и Сумской областях Украины.
Этой ночью СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. Кроме того, взрывы были слышны в Одесской области, Киеве и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.