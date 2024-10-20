Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что будущее солдат, поддерживающих режим президента Украины Владимира Зеленского, выглядит мрачно, так как их действия не останутся безнаказанными ни в России, ни на Украине.
В интервью ТАСС он отметил, что сейчас только военные ВСУ могут противостоять киевским властям, однако это им невыгодно, поскольку за совершенные преступления им не будет прощения.
По словам Балицкого, их не простят за издевательства над пленными и обстрелы городов в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что количество мобилизованных, проходящих обучение в вооруженных силах Украины (ВСУ), уменьшилось почти вдвое за последние месяцы.