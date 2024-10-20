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Жители Дзержинска сообщили о взрывах и звуках стрельбы в городе

В Нижегородской области в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны.

В Дзержинске Нижегородской области произошли несколько взрывов, о которых в Telegram сообщили местные жители.

По их словам, взрывы раздались около 3:30 и продолжались до 5:00 утра.

Некоторые очевидцы также утверждают, что слышали звуки стрельбы и шум беспилотных летательных аппаратов. В районе Дзержинска сработала система ПВО, предположительно, в ответ на атаку дронов.

Официальных комментариев от минобороны России по этому поводу пока не поступало.

Ранее в Раменском городском округе была предотвращена атака беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.