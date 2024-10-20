Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев отправится в зону СВО

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с министерством обороны РФ и отправится в зону проведения специальной военной операции. Это подтвердил надежный источник, близкий к его окружению, сообщает ИА PrimaMedia.
Сегодня, 20 октября, в приморских пабликах появилась информация о том, что бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, отбывающий наказание в приморской ИК-27, подписал контракт с минобороны. По данным нашего источника, это действительно так, а решение было принято еще в сентябре.
Добавим, что уголовная одиссея Игоря Пушкарева стартовала 1 июня 2016 года и продолжалась около двух с половиной лет. Изначально его обвиняли в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе — его задержали вместе с гендиректором МУП «Дороги Владивостока» Алексеем Лушниковым. Позже к делу добавилась взятка, полученная Игорем Пушкаревым от брата. А еще позже суд признал главу виновным в ограничении доступа коммерческим перевозчикам к контрактам на автобусные маршруты. Новый приговор прибавил к 15-летнему сроку заключения экс-мэра три месяца. Таким образом, экс-мэр отбыл на данный момент чуть более 7 лет наказания.