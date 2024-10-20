Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев отправится в зону СВО

Добавим, что уголовная одиссея Игоря Пушкарева стартовала 1 июня 2016 года и продолжалась около двух с половиной лет. Изначально его обвиняли в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе — его задержали вместе с гендиректором МУП «Дороги Владивостока» Алексеем Лушниковым. Позже к делу добавилась взятка, полученная Игорем Пушкаревым от брата. А еще позже суд признал главу виновным в ограничении доступа коммерческим перевозчикам к контрактам на автобусные маршруты. Новый приговор прибавил к 15-летнему сроку заключения экс-мэра три месяца. Таким образом, экс-мэр отбыл на данный момент чуть более 7 лет наказания.