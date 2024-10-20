Над регионами России за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА

Уточняется, что 43 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над Орловской областью, 8 — над Нижегородской областью. Семь беспилотников уничтожили в Белгородской области, шесть — в Брянской области, один — в Московской области.