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Над регионами России за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над российскими регионами 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в военном ведомстве.

Уточняется, что 43 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над Орловской областью, 8 — над Нижегородской областью. Семь беспилотников уничтожили в Белгородской области, шесть — в Брянской области, один — в Московской области.