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В Петербурге простились с военным контрразведчиком Евстратиковым

В субботу, 19 октября, в Северной столице состоялись похороны Михаила Евстратикова.

На траурной церемонии присутствовал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Мужественный, стойкий и сильный человек, Михаил Поликарпович был искренне предан Отечеству — всю жизнь посвятил служению Родине. Талантливый и ответственный командир всегда находил решение самых сложных задач. Его ценили и уважали товарищи по службе, а для молодых офицеров он был примером преданности долгу и присяге. Петербург всегда будет хранить светлую и добрую память о Михаиле Поликарповиче», — сказал глава города.

Добавим, что, выйдя в отставку, Евстратиков ярко проявил себя в общественной деятельности, много внимания уделял подрастающему поколению. Похоронили ветерана органов государственной безопасности, военного контрразведчика и пограничника и почетного сотрудника КГБ СССР на Серафимовском кладбище.