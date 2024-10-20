В Петербурге простились с военным контрразведчиком Евстратиковым

На траурной церемонии присутствовал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.
«Мужественный, стойкий и сильный человек, Михаил Поликарпович был искренне предан Отечеству — всю жизнь посвятил служению Родине. Талантливый и ответственный командир всегда находил решение самых сложных задач. Его ценили и уважали товарищи по службе, а для молодых офицеров он был примером преданности долгу и присяге. Петербург всегда будет хранить светлую и добрую память о Михаиле Поликарповиче», — сказал глава города.
Добавим, что, выйдя в отставку, Евстратиков ярко проявил себя в общественной деятельности, много внимания уделял подрастающему поколению. Похоронили ветерана органов государственной безопасности, военного контрразведчика и пограничника и почетного сотрудника КГБ СССР на Серафимовском кладбище.