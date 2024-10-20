Более 7 часов Воронежская область ночью находилась в зоне атаки беспилотников

Затем пришло сообщение о его отмене. Официальной информации о каких-либо происшествиях, вызванных дронами со стороны Украины, не было. По данным Министерства обороны РФ, всего в течение ночи с 19 на 20 октября дежурные расчеты ПВО сбили или перехватили 110 украинских БПЛА над территорией Российской Федерации.