Четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ в Дзержинске

Губернатор Глеб Никитин прокомментировал в своем телеграм-канале атаку украинских дронов на Нижегородскую область. Напомним, что в ночь на 20 октября в регионе было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов.
По словам главы региона, сработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Они обезвредили БПЛА на территории дзержинской промышленной зоны. Пострадали четыре сотрудника МЧС. После оказания необходимой медпомощи их отпустили домой.
Сейчас на месте обломков работают оперативные службы.
Ранее мы писали, что в конце лета Нижегородскую область атаковали 11 украинских БПЛА.