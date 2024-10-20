Экс-мэр Владивостока, осужденный на 15 лет за коррупцию, отправится на СВО

9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновными в получении, даче взятки и посредничестве в этом (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), коммерческом подкупе (ст. 204), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285) экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата — гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Экс-мэр был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат-инвалид — к 8 годам условно, а Андрей Лушников получил 10-летний срок. Все трое также должны заплатить штраф — 500 млн руб. каждый.