Экс-мэр Владивостока, осужденный на 15 лет за коррупцию, отправится на СВО

«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны», — подтвердил «Ъ» эту информацию адвокат Руслан Омельченко. От более подробных комментариев он воздержался. Представители ГУФСИН по Приморью и региональной прокуратуры на запрос «Ъ» оперативно не ответили.
9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновными в получении, даче взятки и посредничестве в этом (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), коммерческом подкупе (ст. 204), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285) экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата — гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Экс-мэр был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат-инвалид — к 8 годам условно, а Андрей Лушников получил 10-летний срок. Все трое также должны заплатить штраф — 500 млн руб. каждый.
Суд установил, что, будучи мэром Владивостока, Игорь Пушкарев с 2009 по 2015 год за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, от своего брата через посредника Пушкарев получил незаконное вознаграждение в размере 50 млн руб.
В июле 2022 года суд Владивостока признал Игоря Пушкарева виновным по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Бывший градоначальник, установил суд, «в период с 2009 по 2017 год ограничил коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок, вытеснив их с рынка коммерческих услуг». При этом мэр предоставил «преимущественное право» осуществлять перевозки муниципальным предприятиям, «фактически не имеющим достаточного количества автотранспорта». Ущерб составил 33 млн руб.
С учетом первого обвинительного приговора Тверского райсуда Москвы по совокупности бывший градоначальник приговорен к 15 годам и 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 11 лет.
В январе текущего года стало известно, что другой бывший мэр Владивостока — Олег Гуменюк, также осужденный за коррупцию, подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию. Он был мэром в 2019—2021 годах.