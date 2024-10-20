Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили более 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.