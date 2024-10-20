Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 60-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, Пришиб и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ.
«Противник потерял свыше 450 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пикап, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в МО РФ.