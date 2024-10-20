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ВС России поразили пункты временной дислокации наемников ВСУ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска успешно нанесли удары по пунктам временного размещения иностранных наемников на Украине, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях», — говорится в сводке.

Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 131-м районе.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и 142 дрона.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.