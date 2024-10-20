Силы ПВО РФ за сутки сбили пять снарядов HIMARS ВСУ

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 966 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 740 танков и других боевых бронированных машин, 1 478 боевых машин РСЗО, 16 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 430 единиц специальной военной автомобильной техники.