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Силы ПВО РФ за сутки сбили пять снарядов HIMARS ВСУ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника, а также 5 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 966 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 740 танков и других боевых бронированных машин, 1 478 боевых машин РСЗО, 16 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 430 единиц специальной военной автомобильной техники.