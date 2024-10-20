Главком ВСУ рассказал о работе с вторгшимися в Курскую область войсками

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. (…) Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад», — говорится в публикации.
Командиры бригад ВСУ отчитались перед главкомом и представили свои предложения по дальнейшим действиям. Сырский заявил, что также принял некоторые решения.
18 октября главком ВСУ доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в Курской области и на фронте. Кроме того, глава государства сообщил о совещании по работе железной дороги в стране.