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В Шахунье простились с погибшим на СВО Максимом Лебедевым

Нижегородец погиб 17 октября на территории Украины.

В Шахунском округе прошли похороны военнослужащего Максима Лебедева, погибшего на спецоперации в Украине. Об этом сообщили в районной администрации в соцсетях.

Нижегородец погиб на СВО 17 октября 2024 года на территории Украины. Он был заместителем командира полка по военно-политической работе.

Сегодня, 20 октября, его проводили в последний путь в Шахунье. Прощание состоялось в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

«Администрация г. о.г. Шахунья и Совет депутатов г. о.г. Шахунья выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, друзьям Лебедева Максима Сергеевича, всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека. Светлая память о нем останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Вознесенском округе простились с Александром Золотовым, погибшим на СВО.