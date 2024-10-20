В Шахунье простились с погибшим на СВО Максимом Лебедевым

В Шахунском округе прошли похороны военнослужащего Максима Лебедева, погибшего на спецоперации в Украине. Об этом сообщили в районной администрации в соцсетях.
Нижегородец погиб на СВО 17 октября 2024 года на территории Украины. Он был заместителем командира полка по военно-политической работе.
Сегодня, 20 октября, его проводили в последний путь в Шахунье. Прощание состоялось в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
«Администрация г. о.г. Шахунья и Совет депутатов г. о.г. Шахунья выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, друзьям Лебедева Максима Сергеевича, всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека. Светлая память о нем останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Вознесенском округе простились с Александром Золотовым, погибшим на СВО.