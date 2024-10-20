В Шахунье простились с погибшим на СВО Максимом Лебедевым

«Администрация г. о.г. Шахунья и Совет депутатов г. о.г. Шахунья выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, друзьям Лебедева Максима Сергеевича, всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека. Светлая память о нем останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.