Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области

«Разведывательным подразделением группировки войск “Север” с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение бронетранспортера Stryker ВСУ по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker производства США был уничтожен», — говорится в сообщении.