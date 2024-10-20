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Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области.

Источник: AP 2024

«Разведывательным подразделением группировки войск “Север” с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение бронетранспортера Stryker ВСУ по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker производства США был уничтожен», — говорится в сообщении.