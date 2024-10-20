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Четверо новосибирских военнослужащих вернулись из плена

95 российских военных обменяли на 95 военнослужащих ВСУ.

В ходе обмена военнопленными ВСУ с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены четверо новосибирских военных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека НСО Елена Зерняева.

— Из 95 российских ребят, возвращенных на Родину из украинского плена, четверо наших земляков, — отметила омбудсмен в своем канале в Telegram.

По данным Минобороны РФ, в ходе обмена с ВСУ каждая из сторон предоставила по 95 плененных военных.

— Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. — отметили в официальном канале Министерства обороны РФ в Telegram.

В октябре стало известно, что десять сотрудников Института ядерной физики из Академгородка заключили контракт с Министерством обороны.

Архип ВЕТРОВ.