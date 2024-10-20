Четверо новосибирских военнослужащих вернулись из плена

— Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. — отметили в официальном канале Министерства обороны РФ в Telegram.



В октябре стало известно, что десять сотрудников Института ядерной физики из Академгородка заключили контракт с Министерством обороны.



Архип ВЕТРОВ.