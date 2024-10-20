ВС России перехватили переговоры наемников из Латинской Америки в Донбассе

«Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV (FPV-дроны. — Прим. ред.). Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV», — говорит на испанском один из наемников на записи, которая есть в распоряжении РИА Новости.