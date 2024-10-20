ВС России перехватили переговоры наемников из Латинской Америки в Донбассе

«Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV (FPV-дроны. — Прим. ред.). Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV», — говорит на испанском один из наемников на записи, которая есть в распоряжении РИА Новости.
По данным российских бойцов, переговоры из радиоперехватов принадлежат наемникам из Колумбии, но ряд факторов свидетельствуют, что на этом участке фронта за ВСУ также воюют граждане других стран Латинской Америки.
Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более чем 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.
Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.