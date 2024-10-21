Telegraph: в ВСУ некому использовать западное оружие из-за потерь

Потери среди военнослужащих в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) привели к дефициту кадров, способных использовать западное вооружение. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на слова украинского лейтенанта Юлии Микитенко.
«Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия, и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году. Но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие погибли, пропали без вести и получили ранения», — отметила Микитенко.
По её мнению, у ВСУ нет той же мотивации, которая была в прошлом году. Микитенко полагает, что украинской армии потребуется десятилетие для восстановления сил до уровня 2022 года.
Ранее стало известно, что украинские войска за сутки потеряли на курском направлении более 505 бойцов, а за все время боевых действий там — больше 24 тысяч.