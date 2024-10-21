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Telegraph: тренировавший ВСУ британский инструктор Джилл погиб на учениях

Военнослужащий погиб во время таинственного «инцидента», который не был связан с боевыми действиями.

Источник: Аргументы и факты

Британский инструктор Крис Джилл погиб в ходе военных учений в Уэльсе. Подробности сообщает газета Telegraph со ссылкой на минобороны страны.

По данным ведомства, инструктор занимался тренировкой солдат Вооруженных сил Украины. Смерть настигла Джилла в ходе ночных учений в Брекон-Биконсе (горный массив в Уэльсе).

Причины происшествия пока не раскрываются. Известно, что инструктор погиб во время «инцидента», который никак не связан с боевыми действиями.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. В результате погибли девять кадровых офицеров штаба ВВС НАТО, среди которых шесть американцев и трое французов.