Telegraph: тренировавший ВСУ британский инструктор Джилл погиб на учениях

Британский инструктор Крис Джилл погиб в ходе военных учений в Уэльсе. Подробности сообщает газета Telegraph со ссылкой на минобороны страны.
По данным ведомства, инструктор занимался тренировкой солдат Вооруженных сил Украины. Смерть настигла Джилла в ходе ночных учений в Брекон-Биконсе (горный массив в Уэльсе).
Причины происшествия пока не раскрываются. Известно, что инструктор погиб во время «инцидента», который никак не связан с боевыми действиями.
Ранее сообщалось, что российские силы нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. В результате погибли девять кадровых офицеров штаба ВВС НАТО, среди которых шесть американцев и трое французов.