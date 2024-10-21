Серия взрывов прогремела в Киеве и Кривом Роге

Мощные взрывы продолжают раздаваться на территории Украины. Подробности о ситуации в регионах сообщили журналисты местных СМИ со ссылкой на очевидцев и собственные источники.
Так, громкие звуки были зафиксированы в Кривом Роге. В Днепропетровской области страны также объявлена воздушная тревога.
«В Кривом Роге взрывы», — указано в сообщении.
Кроме того, ряд источников сообщают о серии взрывов в Киеве. Там также раздаются звуки сирены. Остальных подробностей пока не приводится.
Ранее стало известно, что российские силы атаковали одесский порт. После удара на объекте начался сильный пожар.