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СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровенской областях Украины

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Житомирской и Ровенской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН.

Источник: AP 2024

«Житомирская область/Ровенская область — взрывы», — говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Кроме того, украинский телеканал «Общественное» сообщил о повторных взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Киеве.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.