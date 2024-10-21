СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровенской областях Украины

«Житомирская область/Ровенская область — взрывы», — говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Кроме того, украинский телеканал «Общественное» сообщил о повторных взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.