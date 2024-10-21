Российские военные смогли перерезать снабжение ВСУ под Селидовом

Военнослужащие Вооруженных сил России смогли перерезать «все дороги снабжения под Селидовом». Такое заявление в беседе с авторами местных СМИ сделал украинский военный с позывным Мучной.
По его словам, украинским силам доступна только одна дорога. Однако передвигаться по ней «очень болезненно».
«В районе Селидова сценарий напоминает Угледар», — указал военнослужащий.
Он добавил, что контроль над населенным пунктом крайне важен. Если Вооруженные силы Украины его потеряют, то у них начнутся проблемы на севере. А там находится стратегически важная трасса, ведущая в Покровск.
Ранее сообщалось, что российские силы ведут штурм города Селидово с нескольких направлений. Им удалось закрепиться в жилых кварталах и установить контроль над заводом железобетонных изделий на востоке населенного пункта.