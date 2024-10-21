Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на село Грузское

Пострадавших с различными осколочными ранениями доставили в больницу.

Источник: Соцсети

Вооруженные силы Украины совершили две атаки на населенный пункт Грузское в Белгородской области. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате первой атаки был нанесен удар по сельскохозяйственному предприятию. Минно-взрывную травму получил охранник объекта. У него также зафиксировали контузию, осколочные ранения лица, рук и ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.

«На предприятии повреждена газовая труба», — уточнил Гладков.

Через несколько часов на село Борисовского района была нанесена повторная атака. Ранения получил еще один мирный житель.

Взрывное устройство было сброшено с беспилотного летательного аппарата. Пострадавший получил осколочные ранения и перелом ноги. Сейчас помощь ему оказывают сотрудники медицинских служб.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на поселок Октябрьский. В результате ударов ранения получили четверо мирных жителей.