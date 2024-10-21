Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на село Грузское

По его словам, в результате первой атаки был нанесен удар по сельскохозяйственному предприятию. Минно-взрывную травму получил охранник объекта. У него также зафиксировали контузию, осколочные ранения лица, рук и ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.