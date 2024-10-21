В Киеве прогремел сильный взрыв

За ночь 21 октября украинские беспилотники пытались атаковать Брянскую и Белгородскую области. Один дрон был сбит силами ПВО в Брянской области. В белгородском селе Грузское один БПЛА нанес удар по сельскохозяйственному предприятию, второй дрон сбросил взрывное устройство. В итоге пострадали два мирных жителя.