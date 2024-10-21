Яркое зарево появилось над Одессой после мощного взрыва

Мощный взрыв прогремел на территории Одессы. Подробности о последствиях сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники и очевидцев.
По их данным, взрыв был зафиксирован на фоне объявленной воздушной тревоги. После этого в небе над городом появилось яркое зарево.
«Одесситы видели зарево и столб дыма», — указано в одном из материалов.
Информации о жертвах и пострадавших не появлялось. Подробности ситуации на данный момент уточняются.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве и Кривом Роге. На территории регионов также раздавался сигнал воздушной тревоги.